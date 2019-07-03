В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.

Согласно информации СК, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с Зайцевым. В ответ на это глава района толкнул журналиста и повалил на пол.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по республике Хакасия предъявлено обвинение главе муниципального образования Ширинский район Сергею Зайцеву в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Зайцев не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондента, а затем выталкивает его и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью чиновника. Поводом для скандала послужили неудобные вопросы журналиста о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда Зайцев был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.