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РИА Новости

В Москве позитивно восприняли разведение сил в станице Луганской

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва позитивно восприняла завершившееся в конце июня разведение сил в Станице Луганской на юго-востоке Украины, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
"В Москве позитивно восприняли завершившееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганской. После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в "нормандском формате" в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей. Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования", - говорится в комментарии.
Отмечается, что теперь "дело за восстановлением статус-кво в двух других районах – н.п. Золотое и Петровское, где ранее уже было проведено разведение, но затем туда вновь зашли подразделения ВСУ и заняли свои прежние позиции".
В комментарии МИД РФ также говорится, что на фоне данных событий "диссонансом прозвучал уже далеко не первый отказ украинской стороны от согласования на заседании Контактной группы в Минске 2 июля перемирия по случаю начала сбора урожая (т.н. "хлебное" перемирие)", а также были "отвергнуты" дополнительные меры, предложенные СММ ОБСЕ, по обеспечению режима "тишины".
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
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Контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделанные накануне президентом Владимиром Зеленским заявления относительно включения Украины в перечень стран-импортеров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ, отметили в МИД.
"К сожалению, вновь приходится констатировать, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы одернуть и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима П. Порошенко, не скрывавшего планов силой решить "проблему Донбасса"", - сказано в комментарии.
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