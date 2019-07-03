Врио главы Ингушетии уволил семь помощников, работавших при Евкурове

НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семерых помощников-советников, которые работали при прежнем руководителе региона Юнус-Беке Евкурове, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
"Своим указом Калиматов освободил от должностей семерых помощников-советников главы республики, которые работали при Евкурове", - сказал собеседник агентства.
Он не смог уточнить, останутся ли должности уволенных в штате администрации руководителя региона.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Выборы главы Ингушетии состоятся 8 сентября - в единый день голосования, его изберут депутаты парламента из представленных президентом России трех кандидатур.