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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК предложила установить ИТП в домах Рубцовска

Вчера, 15:59
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) предложила городу Рубцовску Алтайского края установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) во всех многоквартирных домах для повышения качества горячей воды, следует из сообщения компании.
"Для повышения качества горячего водоснабжения СГК предложила городу проект по установке индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном доме", - говорится в сообщении.
С помощью ИТП холодная вода будет подогреваться и поступать к потребителям уже нормативной температуры плюс 50-60 градусов Цельсия. СГК сообщает, что на данный момент проект находится в стадии обсуждения с горожанами.
"Сегодня проблем с отоплением у нас нет. В домах горожан тепло. Этот вопрос благодаря СГК мы решили. Но теперь встал другой вопрос, и он связан с горячим водоснабжением. Думаю, совместными усилиями мы сможем его решить", - сказал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман, слова которого приводятся в сообщении.
1 июля, 19:56
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Рубцовск первый в РФ перешел на новую модель теплоснабжения - "альтернативная котельная". "Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Как отмечали ранее в СГК, готовность города перейти на тарифообразование по методу "альткотельной" стала условием старта масштабной модернизации теплоснабжения.
СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии в Сибири.
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ТеплоснабжениеАлтайский край
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