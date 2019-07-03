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РИА Новости

Косачев назвал приостановку Россией ДРСМД вынужденной мерой

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановление Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало вынужденной мерой - ответом на действия США, возвращение к договору возможно только после устранения Вашингтоном всех нарушений, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.
"Решение о приостановлении, обращаю ваше внимание - именно о приостановлении, действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности стало ответной мерой на действия США, которые, по сути, идут по пути разрушения достигнутых ранее договоренностей в сфере разоружения", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что после решения Вашингтона в одностороннем порядке выйти из договора "у России не оставалось другой альтернативы".
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Парламентарий выразил надежду, что до 2 августа еще есть время для сохранения договора. "Ликвидация ДРСМД будет нести далеко идущие последствия, в том числе для СНВ и договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Косачев. По его словам, возвращение России к исполнению договора возможно только после выполнения требований документа и "устранения нарушений со стороны США".
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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