Косачев назвал приостановку Россией ДРСМД вынужденной мерой

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановление Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало вынужденной мерой - ответом на действия США, возвращение к договору возможно только после устранения Вашингтоном всех нарушений, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.

"Решение о приостановлении, обращаю ваше внимание - именно о приостановлении, действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности стало ответной мерой на действия США, которые, по сути, идут по пути разрушения достигнутых ранее договоренностей в сфере разоружения", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что после решения Вашингтона в одностороннем порядке выйти из договора "у России не оставалось другой альтернативы".

Парламентарий выразил надежду, что до 2 августа еще есть время для сохранения договора. "Ликвидация ДРСМД будет нести далеко идущие последствия, в том числе для СНВ и договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Косачев. По его словам, возвращение России к исполнению договора возможно только после выполнения требований документа и "устранения нарушений со стороны США".