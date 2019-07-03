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РИА Новости

Япония потребовала от Ирана соблюдать ядерную сделку

Вчера, 15:50
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ТОКИО, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно в среду переговорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом и потребовал от Ирана соблюдения ядерной сделки, сообщило японское внешнеполитическое ведомство.
"Со стороны министра Коно была разъяснена позиция нашего государства о поддержке ядерной договоренности, переданы опасения относительно превышения максимального предела по ядерной сделке запасов иранского низкообогащенного урана и решительный призыв строго соблюдать договоренности", - говорится в сообщении, распространенном МИД Японии.
По его данным, в этой связи Зариф "дал разъяснения позиции иранской стороны по ядерной сделке". "Оба министра провели откровенный обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке", - сообщает МИД.
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Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.
В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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