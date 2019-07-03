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РИА Новости

Путин призвал помнить, что цифровые технологии не заменят свободу

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цифровые технологии и соцсети повлияют на политику и парламентскую деятельность, но важно помнить, что "цифра" не заменит свободу, а источником власти является народ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Добавлю, что цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных несомненно окажут влияние и на политику, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику, откроют новые горизонты для расширения прямой демократии, для непосредственного интерактивного участия граждан в принятии решений, в формировании правовой базы от общенационального до местного уровней", - сказал он на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 15:17
Путин призвал мир объединиться для технологического развития
Президент отметил, что новые технологии могут сыграть позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни, в укреплении демократических институтов.
"Но в том случае, если мы все будем помнить о главном: что "цифра" не заменит свободу. Что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права в основе основ", - добавил Путин.
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