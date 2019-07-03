Путин призвал помнить, что цифровые технологии не заменят свободу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цифровые технологии и соцсети повлияют на политику и парламентскую деятельность, но важно помнить, что "цифра" не заменит свободу, а источником власти является народ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Добавлю, что цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных несомненно окажут влияние и на политику, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику, откроют новые горизонты для расширения прямой демократии, для непосредственного интерактивного участия граждан в принятии решений, в формировании правовой базы от общенационального до местного уровней", - сказал он на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
Президент отметил, что новые технологии могут сыграть позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни, в укреплении демократических институтов.
"Но в том случае, если мы все будем помнить о главном: что "цифра" не заменит свободу. Что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права в основе основ", - добавил Путин.