МЧС и армия направили в Тулун дополнительные силы

Затор из жилых домов возле моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Порядка 350 спасателей и военнослужащих прибудут в четверг в иркутский Тулун для аварийно-восстановительных работ в городе, пострадавшем от сильного паводка, сообщил журналистам начальник Управления областного главка МЧС Валентин Нелюбов.

"Продолжается комплекс аварийно-восстановительных работ, восстановление коммуникаций, разбираем завалы, ждем дополнительный приход сил, это силы наши - 150 человек должны прибыть завтра и силы министерства обороны, порядка 200 человек. В настоящее время работы все спланированы, то есть уже приход людей в уже подготовленные места, и начнем в активной фазе убирать город", - сказал он.

По его данным, в настоящее время число погибших при наводнении 18 человек. Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о 20 погибших.

"Проводятся поисково-спасательные работы. До настоящего времени обнаружено у нас 18 погибших, 8 человек - пока по ним неизвестна судьба, без вести пропавшие считаются. Цифры эти не конечные, потому что по мере схода воды, разбора завалов, я думаю, будут изменения", - сказал Нелюбов.