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РИА Новости

В Калуге отремонтируют более 47 километров дорог в рамках нацпроекта

Вчера, 15:25
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КАЛУГА, 3 июл – РИА Новости. Более 47 километров дорог планируется отремонтировать в Калуге в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщило правительство Калужской области.
В Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось выездное совещание, на котором рассматривались вопросы реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории областного центра.
"В 2019 году в Калуге запланирован ремонт 28 дорог. Общая протяженность - 47,6 километра. Планируется произвести ремонт дорожного покрытия общей площадью 463,5 тысячи квадратных метров на сумму порядка 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время завершен ремонт на улицах Полевая, Прончищева, Ольговка, Тарутинская и переулке Сельский.
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Глава региона осмотрел ход работ на улице Грабцевское шоссе, которое является одной из ключевых магистралей областного центра. На шоссе в районе городского рынка ведутся работы по уширению проезжей части до четырех полос, организации парковочных мест, установке светофоров и остановочных павильонов. Протяженность ремонтируемого участка - 7,4 километра.
По словам представителей подрядной организации, в настоящее время завершаются работы по перекладке коммуникаций, в частности, телекоммуникационных. Из земляных работ осталось произвести уширение проезжей части в районе городского рынка.
"Оценивая ход работ, губернатор области Анатолий Артамонов отметил необходимость тщательной проработки вопроса по организации транспортной развязки в районе рынка, установки светофоров и остановочных павильонов в удобных для жителей местах. Глава региона также напомнил о необходимости выполнения всех работ в установленные сроки", - информируют власти.
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В 2019 году национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.
В Калужской области реализация национального проекта включает в себя три региональных проекта: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения". С 2019 по 2024 годы на ремонт и капитальный ремонт дорог регион получит 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из консолидированного бюджета области финансирование дорожных работ составит 5,4 миллиарда рублей.
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