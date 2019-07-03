В Калуге отремонтируют более 47 километров дорог в рамках нацпроекта

КАЛУГА, 3 июл – РИА Новости. Более 47 километров дорог планируется отремонтировать в Калуге в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщило правительство Калужской области.

В Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось выездное совещание, на котором рассматривались вопросы реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории областного центра.

"В 2019 году в Калуге запланирован ремонт 28 дорог. Общая протяженность - 47,6 километра. Планируется произвести ремонт дорожного покрытия общей площадью 463,5 тысячи квадратных метров на сумму порядка 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершен ремонт на улицах Полевая, Прончищева, Ольговка, Тарутинская и переулке Сельский.

Глава региона осмотрел ход работ на улице Грабцевское шоссе, которое является одной из ключевых магистралей областного центра. На шоссе в районе городского рынка ведутся работы по уширению проезжей части до четырех полос, организации парковочных мест, установке светофоров и остановочных павильонов. Протяженность ремонтируемого участка - 7,4 километра.

По словам представителей подрядной организации, в настоящее время завершаются работы по перекладке коммуникаций, в частности, телекоммуникационных. Из земляных работ осталось произвести уширение проезжей части в районе городского рынка.

"Оценивая ход работ, губернатор области Анатолий Артамонов отметил необходимость тщательной проработки вопроса по организации транспортной развязки в районе рынка, установки светофоров и остановочных павильонов в удобных для жителей местах. Глава региона также напомнил о необходимости выполнения всех работ в установленные сроки", - информируют власти.

В 2019 году национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.