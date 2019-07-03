С января на черноморское побережье выбросило 185 дельфинов, заявили экологи

"По нашим данным, на побережье с начала года было обнаружено 185 погибших китообразных. Мы считаем, что около 40% дельфинов могли погибнуть из-за рыболовства. На 26 особях были зафиксированы следы сетей, это определенного вида глубокие царапины, отсутствие плавников, хвоста. Также во многих случаях дельфины были найдены в тех местах, где вблизи берега стоят рыбацкие ставники. Они могут не оставлять никаких следов, но часто дельфины не могут выбраться из лабиринта сетей ставника, у них начинается паника, которая приводит к утоплению, если помощь не подоспеет вовремя", - сказала Белей.