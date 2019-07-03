Власти района на Ямале объяснили ремонт протекающей крыши полиэтиленом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июл - РИА Новости. Власти района в ЯНАО объяснили заинтересовавшую соцсети видеозапись с полиэтиленом, разложенным под протекающей крышей дома в городе Тарко-Сале: полиэтилен был размещен временно из-за дождя перед предстоящим ремонтом кровли.

Интерес пользователей соцсетей ранее вызвала видеозапись, опубликованная жителем города Тарко-Сале, который жаловался на протекающую крышу многоквартирного дома. На кадрах мужчина демонстрирует разложенный, по его словам, коммунальщиками на чердачном помещении полиэтилен, который перемотан скотчем.

Как объяснили РИА Новости в администрации Пуровского района, управляющая компания "Жилкомфорт", обслуживающая дом, зарегистрировала заявку от собственников квартир на ремонт кровли, однако на момент их обращения шли проливные дожди, помешавшие начать работы.

"Во избежание нанесения ущерба имуществу были приняты крайние временные меры по раскладке на чердачном помещении полиэтилена с возможностью водоотведения наружу. Мероприятия включены в первоочередные. Работы начаты 2 июля", - сказал представитель муниципалитета.

Он добавил, что в адрес районной администрации не поступало жалоб от жильцов дома.