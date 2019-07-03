Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Детские игры"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на основании определений судов и заявлений правообладателей направил уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям зарубежного фильма "Детские игры", премьера которого состоялась в июне 2019 года.

"Меры принимаются в отношении 126 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ведомство отмечает, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.