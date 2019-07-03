В Якутии завершили расследование дела депутата, избившего сотрудника ДПС

ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Следствие в Якутии завершило расследование дела местного депутата, избившего лопатой сотрудника ДПС, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК по республике Анастасия Петрова.

Она отметила, что расследование в отношении депутата Совета Оросунского наслега Верхневилюйского улуса вел Вилюйский межрайонный следственный отдел СУСК по Якутии.

В конце июня, когда в республике отмечали национальный праздник "Ысыах", инспектор дорожно-патрульной службы вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего сожительницу, заявляет СК. Инспектор потребовал у него прекратить противоправные действия, но мужчина набросился на него с лопатой, в итоге сотрудник ДПС получил ушибы и ссадины, отмечает следствие.

Правоохранители уточняют, что из-за активного сопротивления депутата сотрудникам полиции пришлось применять спецсредства, чтобы доставить его в районный отдел МВД.