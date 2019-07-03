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РИА Новости

В Якутии завершили расследование дела депутата, избившего сотрудника ДПС

Вчера, 15:09
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ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Следствие в Якутии завершило расследование дела местного депутата, избившего лопатой сотрудника ДПС, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК по республике Анастасия Петрова.
Она отметила, что расследование в отношении депутата Совета Оросунского наслега Верхневилюйского улуса вел Вилюйский межрайонный следственный отдел СУСК по Якутии.
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В конце июня, когда в республике отмечали национальный праздник "Ысыах", инспектор дорожно-патрульной службы вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего сожительницу, заявляет СК. Инспектор потребовал у него прекратить противоправные действия, но мужчина набросился на него с лопатой, в итоге сотрудник ДПС получил ушибы и ссадины, отмечает следствие.
Правоохранители уточняют, что из-за активного сопротивления депутата сотрудникам полиции пришлось применять спецсредства, чтобы доставить его в районный отдел МВД.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвиняемый признал вину, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", - отметила Петрова.
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Следственный комитет РФЯкутияПроисшествия
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