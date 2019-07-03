На портале "История.РФ" опубликован ряд документов из российских архивов

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На портале "История.РФ" опубликован ряд дипломатических документов из российских архивов. В частности, представлены предложения, врученные народным комиссаром иностранных дел СССР М.М.Литвиновым послу Великобритании в СССР У.Сидсу (от 17 апреля 1939 года), ответ советского правительства на предложения английского правительства (от 8 мая 1939 года), запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР В.М.Молотова с послом Германии в СССР Ф.Шуленбургом (3 августа 1939 года) и другие документы.

Публикация документов приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны. Также 4 июля в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергея Иванова на тему "К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица".