В ДНР прокомментировали идею Киева о русском языке как региональном

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Слова главы офиса президента Украины Андрея Богдана о возможном предоставлении русскому языку статуса регионального в Донбассе являются предвыборной спекуляцией, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.

Ранее Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал высказывание Богдана его личным мнением.

"Заявление Андрея Богдана свидетельствует о том, что администрация президента Украины все еще не начала заниматься государственной политикой. Фактически она продолжает работать как избирательный штаб партии Владимира Зеленского "Слуга народа", - сказал в среду РИА Новости Онопко.

По его словам, вместо выработки конкретных предложений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава офиса президента Украины "спекулирует на языковом вопросе, пытаясь привлечь русскоязычный электорат".

"Новые украинские власти пытаются использовать старый политический трюк и повлиять на жителей юго-востока Украины. Именно эта группа населения, а не народ Донбасса является подлинной целевой аудиторией заявления Богдана. В Донбассе – в Донецкой и Луганской народных республиках – статус русского языка предельно чётко урегулирован как нашими конституциями, так и Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который прямо закрепляет за нами "право на языковое самоопределение", - отметил Онопко.