В ДНР прокомментировали идею Киева о русском языке как региональном

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Слова главы офиса президента Украины Андрея Богдана о возможном предоставлении русскому языку статуса регионального в Донбассе являются предвыборной спекуляцией, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал высказывание Богдана его личным мнением.
"Заявление Андрея Богдана свидетельствует о том, что администрация президента Украины все еще не начала заниматься государственной политикой. Фактически она продолжает работать как избирательный штаб партии Владимира Зеленского "Слуга народа", - сказал в среду РИА Новости Онопко.
По его словам, вместо выработки конкретных предложений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава офиса президента Украины "спекулирует на языковом вопросе, пытаясь привлечь русскоязычный электорат".
2 июля, 14:24Русский язык разобщил команду Владимира ЗеленскогоФедерализация. Признание за русским языком статуса регионального. Реальное прекращение огня. Эти, казалось бы, понятные рецепты урегулирования конфликта в Донбассе, как выясняется, неприемлемы для нынешней команды в Киеве. Ровно так же, как и для прежней.
"Новые украинские власти пытаются использовать старый политический трюк и повлиять на жителей юго-востока Украины. Именно эта группа населения, а не народ Донбасса является подлинной целевой аудиторией заявления Богдана. В Донбассе – в Донецкой и Луганской народных республиках – статус русского языка предельно чётко урегулирован как нашими конституциями, так и Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который прямо закрепляет за нами "право на языковое самоопределение", - отметил Онопко.
В апреле Верховная рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.