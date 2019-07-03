Росгвардия перебросила дополнительные силы в район наводнения в Приангарье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росгвардия в среду перебросила более 500 военнослужащих в район наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сегодня утром группировка Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации была направлена в район паводков Иркутской области для ликвидации последствий ЧС. Более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии на служебном автотранспорте несколькими колоннами прибудут в районы, пострадавшие от наводнений", - сказал собеседник агентства.

Росгвардейцы займутся охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, расчисткой завалов в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, и мониторингом биологической обстановки в районе.

"Населению будет оказана психологическая и медицинская помощь. Кроме того, росгвардейцы доставят питьевую воду и топливо жителям Нижнеудинска", - заключил собеседник агентства.