Росгвардия перебросила дополнительные силы в район наводнения в Приангарье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росгвардия в среду перебросила более 500 военнослужащих в район наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сегодня утром группировка Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации была направлена в район паводков Иркутской области для ликвидации последствий ЧС. Более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии на служебном автотранспорте несколькими колоннами прибудут в районы, пострадавшие от наводнений", - сказал собеседник агентства.
Росгвардейцы займутся охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, расчисткой завалов в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, и мониторингом биологической обстановки в районе.
"Населению будет оказана психологическая и медицинская помощь. Кроме того, росгвардейцы доставят питьевую воду и топливо жителям Нижнеудинска", - заключил собеседник агентства.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС из-за паводка, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек.