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РИА Новости
Война в Сирии

В Ракке обнаружили массовое захоронение

Вчера, 14:58
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ДАМАСК, 3 июл – РИА Новости. Массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных террористами группировки "Исламское государство"*, обнаружено у сирийского города Ракка, бывшего в свое время цитаделью боевиков, сообщил директор департамента здравоохранения города Джамаль аль-Иса.
"Массовое захоронение с десятками тел, в том числе жертвами казней, устроенных боевиками ИГ* во время их контроля над городом, обнаружено рядом с деревней Фахиха на южном въезде в Ракку", - цитирует чиновника проправительственная газета al-Watan.
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В октябре 2018 года сообщалось об обнаружении в городе Ракка массового захоронения, из которого извлекли около 1,4 тысячи тел. В феврале СМИ сообщили о еще одном захоронении, содержащем порядка трех тысяч тел.
Террористы ИГ* захватили город Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоРакка (город)СирияВ мире
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