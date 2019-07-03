В Ракке обнаружили массовое захоронение

ДАМАСК, 3 июл – РИА Новости. Массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных террористами группировки "Исламское государство"*, обнаружено у сирийского города Ракка, бывшего в свое время цитаделью боевиков, сообщил директор департамента здравоохранения города Джамаль аль-Иса.

В октябре 2018 года сообщалось об обнаружении в городе Ракка массового захоронения, из которого извлекли около 1,4 тысячи тел. В феврале СМИ сообщили о еще одном захоронении, содержащем порядка трех тысяч тел.

Террористы ИГ* захватили город Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.