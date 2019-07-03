Площадь заказника в Можайском округе Подмосковья планируют увеличить

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство экологии Московской области собирается увеличить площадь природного заказника областного значения "Тесовский лес" в Можайском городском округе, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Изначально предполагалось, что площадь заказника составит 475 гектаров, однако после обследования было решено увеличить ее до 517 гектаров, включив в состав ООПТ (особо охраняемой природной территории – ред.) ценные экосистемы. Работавшие здесь экологи подчеркивают хорошую сохранность и репрезентативность животного мира: в заказнике обитают 90 видов позвоночных животных, в том числе четыре вида амфибий, один вид рептилий, 64 вида птиц и 21 вид млекопитающих", - подчеркивает региональное Минэкологии.
Отмечается, что ведомство подготовило проект паспорта природного заказника, который расположен между деревнями Игумново, Ченцово, Первое Мая и руслом Москвы-реки. Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.