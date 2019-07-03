Площадь заказника в Можайском округе Подмосковья планируют увеличить

"Изначально предполагалось, что площадь заказника составит 475 гектаров, однако после обследования было решено увеличить ее до 517 гектаров, включив в состав ООПТ (особо охраняемой природной территории – ред.) ценные экосистемы. Работавшие здесь экологи подчеркивают хорошую сохранность и репрезентативность животного мира: в заказнике обитают 90 видов позвоночных животных, в том числе четыре вида амфибий, один вид рептилий, 64 вида птиц и 21 вид млекопитающих", - подчеркивает региональное Минэкологии.