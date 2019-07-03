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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК: Власов в случае избрания в МГД не сможет передать мандат другому

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Василий Власов
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в случае избрания в Мосгордуму должен будет сложить с себя полномочия федерального парламентария, а также не сможет предложить вместо себя в городскую думу другого человека из партии, так как выборы в Москве проходят по одномандатным округам, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.
Ранее на сайте Московской городской избирательной комиссии появилась информация о том, что самый молодой депутат ГД Власов выдвинулся в депутаты Мосгордумы от партии ЛДПР. Власов был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР. Является первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
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Самый молодой депутат Госдумы объяснил решение баллотироваться в Мосгордуму
"В законе о статусе депутата четко прописано, что человек может быть депутатом только одного законодательного органа. Поэтому, если он избирается депутатом Мосгордумы, то прекращает свои полномочия в Госдуме. Как депутат Госдумы Власов может баллотироваться на пост депутата Мосгордумы, это не воспрещается законом", - пояснил Шевченко.
Член ЦИК добавил, что пока Власов участвует в выборах, он может не слагать с себя полномочия, но при избрании обязан это сделать.
Шевченко также напомнил, что поскольку выборы в Мосгордуму проходят по одномандатным округам, то депутат Госдумы не может быть так называемым "паровозом".
"В случае его избрания и отказа от мандата, будут назначены повторные выборы по округу", - отметил член Центризбиркома.
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Выборы в МосгордумуВасилий ВласовРоссияПолитика
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