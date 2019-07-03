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РИА Новости

На Украине завели дело из-за падения самолета в ходе тренировочного полета

Вчера, 14:52
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители завели дело в связи с падением самолета во время тренировочного полета в Харьковской области, следователи расследуют обстоятельства аварии, сообщила в среду пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook сообщили, что крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался, жертв и пострадавших нет.
“Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (статья 416 Уголовного кодекса Украины)”, - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По данным ведомства, во время выполнения курсантом очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар". После чего, по команде руководителя полетов, курсант покинул самолет и приземлился с помощью парашюта. Телесных повреждений курсант не получил, а самолет упал на землю вблизи поселка вблизи одного из сел Двуречанского района Харьковской области.
Место аварийной посадки самолета Л-39 в Адыгее
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