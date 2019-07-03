Экс-кандидата в мэры Воронежа перевели под домашний арест

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Суд перевел под домашний арест бывшего генерального директора "Воронежской горэлектросети" Руслана Кочетова, который прошлой весной был одним из кандидатов в мэры города, по делу о хищении 590 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Региональное управление СК 6 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководства "Воронежской горэлектросети". Кроме того, ведомство сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержан гендиректор предприятия. Ленинский районный суд заключил Кочетова под стражу до 4 апреля, затем дважды продлевал меру пресечения. Очередное заседание состоялось 3 июля.

"Суд изменил меру пресечения Кочетову на домашний арест - по 4 августа", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть" совместно с иными лицами с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. После этого представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть".

Кроме Кочетова, занимавшего должность гендиректора с июля 2018 года до недавнего времени, по делу проходят бывшая заместитель генерального директора по финансам Мария Аркатова и бывший генеральный директор МУП "Воронежская горэлектросеть" с 2015 года по июль 2018 года Александр Гаврилин. Как пояснил РИА Новости представитель райсуда, Аркатовой 3 июля суд продлил содержание под стражей на месяц, а Гаврилину - изменил на запрет определенных действий (общение, использование интернета) и обязаткльство о явке.

По данным сайта воронежской городской думы, Кочетов является депутатом заксобрания, входит во фракцию "Единая Россия" и является членом партии с 25 ноября 2016 года. В 2013-2018 годах он был генеральным директором АО "ЕПСС ЖКХ ВО". С 6 июня 2018 года - генеральный директор АО "Воронежская горэлектросеть". "Единая Россия" приостановила членство Кочетова в партии.