В Судане оппозиция решила возобновить прямые переговоры с военным советом

Переговоры армии и оппозиции Судана были прерваны месяц назад после силового разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице. Тогда погибли и пострадали десятки протестующих.

Согласно телеканалу, посредническая миссия Эфиопии и Африканского союза получила ответы от военного совета и "Сил за свободу и перемены" по поводу участия в прямых переговорах для разрешения конфликта о руководящем органе и охарактеризовала ответы как утвердительные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.