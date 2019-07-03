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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане оппозиция решила возобновить прямые переговоры с военным советом

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупнейшее объединение суданской оппозиции "Силы за свободу и перемены" объявило о решении принять участие в прямых переговорах с Переходным военным советом, сообщает телекнал al-Arabiya.
Переговоры армии и оппозиции Судана были прерваны месяц назад после силового разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице. Тогда погибли и пострадали десятки протестующих.
Согласно телеканалу, посредническая миссия Эфиопии и Африканского союза получила ответы от военного совета и "Сил за свободу и перемены" по поводу участия в прямых переговорах для разрешения конфликта о руководящем органе и охарактеризовала ответы как утвердительные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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