Экологи рассказали о пластиковых загрязнителях Черного и Азовского морей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одноразовый пластик составляет до 90% от общего количества пластикового мусора на побережье Азовского моря и почти 70% - Черного, сообщает российское отделение Greenpeace.

Отмечается, что проанализировано было 13 тысяч фрагментов мусора, собранного на побережье двух морей. "Бо́льшая часть найденного пластика — одноразовые товары и упаковка. На Чёрном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском море — до 90%. Главным загрязнителем побережья Чёрного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки из-под напитков и их части", - говорится в сообщении.

Экологи отметили, что самыми загрязнёнными были участки, куда трудно попасть.

"Greenpeace призывает правительство РФ разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и утвердить перечень одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России",- говорится в сообщении.