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РИА Новости

В ДНР после обстрела украинских боевиков обесточен населенный пункт

Вчера, 14:25
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, без света остался населенный пункт Коминтерново, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Сегодня утром в результате минометного огня украинских силовиков по линиям электропередачи обесточен населенный пункт Коминтерново (на юге ДНР - ред.), а также вследствие применения противником вооружения БМП с зажигательными боеприпасами по Зайцево (на окраине подконтрольной ДНР Горловки - ред.) произошло возгорание жилого дома", - сказал Безсонов.
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Он добавил, что все факты обстрелов населенных пунктов ДНР задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся на территории республики, а также в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.
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