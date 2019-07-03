В ДНР после обстрела украинских боевиков обесточен населенный пункт

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, без света остался населенный пункт Коминтерново, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Сегодня утром в результате минометного огня украинских силовиков по линиям электропередачи обесточен населенный пункт Коминтерново (на юге ДНР - ред.), а также вследствие применения противником вооружения БМП с зажигательными боеприпасами по Зайцево (на окраине подконтрольной ДНР Горловки - ред.) произошло возгорание жилого дома", - сказал Безсонов.
Он добавил, что все факты обстрелов населенных пунктов ДНР задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся на территории республики, а также в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.