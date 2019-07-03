В ДНР после обстрела украинских боевиков обесточен населенный пункт

"Сегодня утром в результате минометного огня украинских силовиков по линиям электропередачи обесточен населенный пункт Коминтерново (на юге ДНР - ред.), а также вследствие применения противником вооружения БМП с зажигательными боеприпасами по Зайцево (на окраине подконтрольной ДНР Горловки - ред.) произошло возгорание жилого дома", - сказал Безсонов.