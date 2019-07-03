Вучич рассказал о поиске убийцы сербского политика в Косово

БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Власти Сербии в ходе расследования убийства в Косово политика Оливера Ивановича выяснили имя его вероятного убийцы, в настоящий момент собираются вещественные доказательства, сообщил президент страны Александр Вучич.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был застрелен 16 января 2018 года в городе Косовска-Митровица на севере края. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение Гражданская инициатива "Свобода, демократия, правосудие" (СДП), расследование убийства все еще не завершено.

"Мы очень серьезно над этим работаем и думаем, что у нас есть имя убийцы и непосредственного исполнителя, а у албанцев его нет и нет ничего. Они проводят свое политическое расследование с единственным желанием – в чем-то обвинить сербов, но сами не знают, чего точно хотят", - цитирует агентство Танюг заявление Вучича.

Он добавил, что в настоящее время власти Сербии "пытаются собрать вещественные доказательства".

Руководство партии погибшего Ивановича неоднократно отмечало, что расследования отдельно ведут полиция и минюст самопровозглашенного Косово и сербские правоохранительные органы, две стороны дают противоречивые сообщения со взаимными упреками без конкретной версии произошедшего.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.