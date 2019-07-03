Глава Адыгеи участвует в федеральном форуме "Производительность 360"

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов участвует в федеральном форуме "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде, сообщает его пресс-служба.

"Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов​ принимает участие в федеральном форуме "Производительность 360", посвящённом обсуждению актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", - говорится в сообщении.

Второй всероссийский форум "Производительность 360" проходит 2-3 июля. Как ранее сообщалось, в этом году форум собрал более 600 участников из большинства регионов РФ. Отмечается, что на различных площадках форума пройдёт обсуждение вопросов реализации национального проекта в регионах, презентация лучших практик и новаторских решений по направлениям: промышленность, поддержка занятости, образование, здравоохранение, госуправление.