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РИА Новости
Республика Адыгея

Глава Адыгеи участвует в федеральном форуме "Производительность 360"

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов участвует в федеральном форуме "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде, сообщает его пресс-служба.
"Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов​ принимает участие в федеральном форуме "Производительность 360", посвящённом обсуждению актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", - говорится в сообщении.
Второй всероссийский форум "Производительность 360" проходит 2-3 июля. Как ранее сообщалось, в этом году форум собрал более 600 участников из большинства регионов РФ. Отмечается, что на различных площадках форума пройдёт обсуждение вопросов реализации национального проекта в регионах, презентация лучших практик и новаторских решений по направлениям: промышленность, поддержка занятости, образование, здравоохранение, госуправление.
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