Шеремет сожалеет, что Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет сожалеет, что президент Украины Владимир Зеленский не стал "реалистичнее смотреть" на российский статус Крыма и "спекулирует" на этой теме.

На сайте Зеленского в среду появилось его заявление на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходила в Канаде. В частности, он подчеркнул, что Крым является частью Украины.

"Мы сожалеем, что Зеленский не стал реалистичнее смотреть на вещи, чем его предшественник. Зеленский продолжает путь русофобской пропаганды, но закончится это для Украины печально и бесперспективно. Крымский вопрос вообще не должен подниматься. У Зеленского вообще нет никакого права поднимать вопрос статуса Крыма. Воссоединение полуострова с Россией – окончательное и бесповоротное. Это выбор крымского народа. Теперь это законная территория России, которая не имеет никакого отношения к Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат подчеркнул, что если президента Украины беспокоит судьба крымчан, то не нужно заниматься "популизмом на международных площадках".