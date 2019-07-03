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РИА Новости

Шеремет сожалеет, что Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет сожалеет, что президент Украины Владимир Зеленский не стал "реалистичнее смотреть" на российский статус Крыма и "спекулирует" на этой теме.
На сайте Зеленского в среду появилось его заявление на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходила в Канаде. В частности, он подчеркнул, что Крым является частью Украины.
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"Это все". Мир наблюдает за "приключениями" Зеленского в политикеУкраинский лидер Владимир Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что глава украинского государства пока не вышел из привычного для себя образа.
"Мы сожалеем, что Зеленский не стал реалистичнее смотреть на вещи, чем его предшественник. Зеленский продолжает путь русофобской пропаганды, но закончится это для Украины печально и бесперспективно. Крымский вопрос вообще не должен подниматься. У Зеленского вообще нет никакого права поднимать вопрос статуса Крыма. Воссоединение полуострова с Россией – окончательное и бесповоротное. Это выбор крымского народа. Теперь это законная территория России, которая не имеет никакого отношения к Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат подчеркнул, что если президента Украины беспокоит судьба крымчан, то не нужно заниматься "популизмом на международных площадках".
"Мы его ждем в Крыму. Пускай приезжает на центральную площадь крымской столицы и услышит, что скажут крымчане на все его измышления об их жизни и дальнейшей судьбе. Думаю, после этого Зеленский больше не будет спекулировать на теме российского статуса полуострова", - подчеркнул Шеремет.
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Михаил ШереметВладимир ЗеленскийКрымУкраинаПолитика
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