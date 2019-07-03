В Рязани задержали бывшего учителя, подозреваемого в продаже наркотиков

БРЯНСК, 3 июл - РИА Новости. Бывший учитель информатики из Рязани использовал свои знания для конспирации интернет-магазина по продаже наркотиков, он задержан, сообщает УМВД РФ по региону.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области вместе с коллегами из регионального УФСБ при участии Росгвардии задержали трех местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.

"Установлено, что злоумышленники организовали интернет-магазин, через который реализовывали синтетические наркотики жителям города Рязани и Рязанской области. В целях конспирации подозреваемые скрывались под псевдонимами, а один из них - бывший учитель информатики - осуществлял шифрование в каналах связи телекоммуникационных сетей", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из мужчин был задержан во время закладки наркотиков в тайники. У него изъято около 100 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом.

"Согласно заключению эксперта, изъятое признано наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой более 60 граммов. Позже при аналогичных обстоятельствах задержаны двое его сообщников в возрасте 33 и 35 лет", - отмечает ведомство.

По данным УМВД, в отношении задержанных Следственная часть СУ УМВД России по Рязанской области возбудила уголовные дела за незаконное производство, сбыт наркотиков и приготовление к сбыту.

Один из фигурантов дела заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

При проведении обысков по месту жительства фигуранта изъято более килограмма наркотиков синтетического и растительного происхождения, часть из которых была готова к сбыту. Обнаружены деньги, предположительно, предназначенные для развития интернет-ресурса и закупки оптовых партий наркотиков.