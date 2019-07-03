В Таиланде два человека погибли в результате нападения боевиков, пишут СМИ

БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Один военнослужащий и один местный житель погибли, еще трое военнослужащих и один местный житель ранены в результате нападения исламских боевиков-сепаратистов в провинции Ялла в Таиланде, сообщает в среду новостной интернет-портал Один военнослужащий и один местный житель погибли, еще трое военнослужащих и один местный житель ранены в результате нападения исламских боевиков-сепаратистов в провинции Ялла в Таиланде, сообщает в среду новостной интернет-портал Thaiger.

Утром в среду группа рейнджеров сил безопасности Таиланда была направлена к лесу у деревни Бан Кувинг в районе Баро провинции Ялла, откуда поступил сигнал о том, что двое местных жителей были обстреляны в лесу боевиками из автоматического оружия.

Когда рейнджеры прибыли в лес и нашли одного местного жителя убитым, а второго раненым, на месте обстрела сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва один рейнджер погиб, еще трое получили ранения.

Взрывы, обстрелы и перестрелки происходят в трех провинциях "крайнего юга" Таиланда – Ялла, Паттани и Наративат – почти еженедельно с 2004 года, когда начался нынешний этап активности местных мусульманских сепаратистов, требующих широкой автономии вплоть до отделения от Таиланда, в котором господствующей религией является буддизм. За время конфликта в регионе погибли почти 7 000 человек, в большинстве – гражданские лица.