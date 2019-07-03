В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 июля - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила британские бронетранспортеры у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров "Саксон" в населенном пункте Новотошковское. Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С" 14 отдельной бригады", - сказал Филипоненко.
По его словам, командование украинских силовиков продолжает наращивать группировку сил и средств на линии соприкосновения.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной", - добавил офицер пресс-службы.