В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения

"Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров "Саксон" в населенном пункте Новотошковское. Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С" 14 отдельной бригады", - сказал Филипоненко.