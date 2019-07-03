Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:55Z
https://ria.ru/20190703/1556163983.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения

Вчера, 13:55
2299
ЛУГАНСК, 3 июля - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила британские бронетранспортеры у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров "Саксон" в населенном пункте Новотошковское. Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С" 14 отдельной бригады", - сказал Филипоненко.
По его словам, командование украинских силовиков продолжает наращивать группировку сил и средств на линии соприкосновения.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной", - добавил офицер пресс-службы.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июня, 09:07
Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе
42103413
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
Рекомендуем
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Зеленский "играет" роль президента Украины, считает эксперт
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном
Ряд населенных пунктов в ЛНР частично остались без газа, света и воды
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Климкин назвал проблемы, от решения которых зависит существование Украины
Схема работы лазера на свободных электронах
Российские физики рассказали о "рентгеновской" революции в биологии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния