Путин рассказал о подготовке масштабной программы торжеств к юбилею Победы

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, готовится масштабная программа торжеств, важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии.

"Конечно, мы серьезно готовимся к тому, чтобы достойно отметить в мае следующего года 75-летие Победы над фашизмом во Второй Мировой войне. Будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств", - заявил Путин на церемонии передачи верительных грамот послами иностранных государств.

"Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века. Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной войны", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в следующем году России предстоит провести также ряд крупных международных мероприятий. В июне к РФ перешло председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а с начала следующего года страна будет председательствовать и в БРИКС, напомнил Путин.

Летом 2020 года Россия примет саммиты этих объединений. "Готовимся к ним, нацелены на совместное партнерство и продвижение общих приоритетов в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных связей", - добавил глава государства. Что касается мероприятий текущего года, в сентябре во Владивостоке состоится очередной Восточный экономический форум (ВЭФ), уточнил президент РФ, - в качестве почетных гостей приглашены премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ.

"Планируем рассмотреть перспективы сотрудничества и реализации крупных совместных инвестпроектов на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, обменяться мнениями о путях сопряжения различных интеграционных процессов с целью создания большого евразийского партнерства", - сообщил Путин.

Кроме того, в начале октября в Москве пройдет Российская энергетическая неделя, в рамках которой предполагается обсудить вопросы обеспечения глобальной энергетической безопасности, всестороннего доступа к энергии, снижения волатильности цен на мировых энергетических рынках. "Ведем активную работу по подготовке к впервые организуемому у нас саммиту Россия-Африка, он пройдет в конце октября в Сочи и ему будет предшествовать российско-африканский экономический форум", - рассказал российский лидер.