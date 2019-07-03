В МИД рассказали, от чего зависит проведение реформы ВТО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проведение реформы ВТО в ближайшей перспективе зависит от развития глобального торгового противостояния, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Все будет зависеть от обстоятельств", - ответил он на вопрос о возможности реформы организации до следующего саммита "двадцатки" в ходе экспертной дискуссии по итогам саммита G20 в Осаке на площадке клуба "Валдай".

"Или будет обострение глобального торгового противостояния с протекционистскими мерами..., или оно может поутихнуть. И тогда это создаст хоть какой-то нормальный фон, чтобы двигать повестку реформы ВТО", - пояснил он.

Декларация, принятая по итогам саммита G20 в Осаке содержит пункт о том, что лидеры "двадцатки" подтвердили стремление к свободной и честной торговле, заявили о необходимости реформы ВТО.