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РИА Новости

В МИД рассказали, от чего зависит проведение реформы ВТО

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проведение реформы ВТО в ближайшей перспективе зависит от развития глобального торгового противостояния, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
"Все будет зависеть от обстоятельств", - ответил он на вопрос о возможности реформы организации до следующего саммита "двадцатки" в ходе экспертной дискуссии по итогам саммита G20 в Осаке на площадке клуба "Валдай".
"Или будет обострение глобального торгового противостояния с протекционистскими мерами..., или оно может поутихнуть. И тогда это создаст хоть какой-то нормальный фон, чтобы двигать повестку реформы ВТО", - пояснил он.
Декларация, принятая по итогам саммита G20 в Осаке содержит пункт о том, что лидеры "двадцатки" подтвердили стремление к свободной и честной торговле, заявили о необходимости реформы ВТО.
"Вы понимаете, что это не плановое задание, которое можно определить графиком поэтапного достижения", - отметил дипломат.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
29 июня, 09:53
Лидеры G20 заявили о необходимости реформы ВТО
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Александр ПанкинМИД РФВсемирная торговая организацияВ мире
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