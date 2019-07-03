Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:44Z
https://ria.ru/20190703/1556163309.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155251/08/1552510846_0:540:2681:2048_1036x0_80_0_0_0f6db244f0bd63cd3fb9b01072d49a91.jpg
РИА Новости

Ситуация в Грузии не повлияет на финансовую стабильность в РФ, заявили в ЦБ

Вчера, 13:44
268
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Ситуация в Грузии не повлияет на финансовую стабильность в России, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Национальная валюта Грузии начала резко обесцениваться в конце июня на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. На прошлой неделе официальный курс был установлен Нацбанком на уровне 2,86-2,87 лари за доллар. На 2 июля был установлен курс в размере 2,82 лари за доллар.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Вчера, 10:04
Россия и Грузия должны найти выход из сложившейся ситуации, заявил Карасин
"Думаю, что нет", - сказала Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу заявила, что Грузию в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).
Министр образования, культуры и спорта Аджарии Инга Шамилишвили
26 мая, 17:07
Министра образования Аджарии уволили из-за скандала с российскими флагами
231000
Обсудить 2
Протесты в ГрузииКсения ЮдаеваЦентральный Банк РФВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Россия заинтересована в успешной работе со странами, заявил Путин
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
В МИД рассказали, от чего зависит проведение реформы ВТО
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Путин рассказал о подготовке масштабной программы торжеств к юбилею Победы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Климкин назвал проблемы, от решения которых зависит существование Украины
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Россия и Грузия должны найти выход из сложившейся ситуации, заявил Карасин
В ЛНР заявили, что обнаружили британские БТР у линии соприкосновения
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации
В правительстве рассказали о компенсациях за остановку полетов в Грузию
Президент РФ Владимир Путин
Путин: партнерство России и Турции находится на стратегическом уровне
Евроскептики в ЕП раскритиковали "тайную" сделку по назначениям в ЕС
Евросоюз назвал решение России о запрете полетов в Грузию необоснованным
Владимир Путин после выступления на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира
Росавиация предложила альтернативные варианты возвращения россиян из Грузии
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС не изменится
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния