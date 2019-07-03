Ситуация в Грузии не повлияет на финансовую стабильность в РФ, заявили в ЦБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Ситуация в Грузии не повлияет на финансовую стабильность в России, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Национальная валюта Грузии начала резко обесцениваться в конце июня на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. На прошлой неделе официальный курс был установлен Нацбанком на уровне 2,86-2,87 лари за доллар. На 2 июля был установлен курс в размере 2,82 лари за доллар.

"Думаю, что нет", - сказала Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.