В ЦИК прокомментировали идею об отмене барьера на выборах в парламент

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предложение отменить барьер, требуемый для попадания представителей от партий в парламент, высказанное лидером ЛДПР Владимиром Жириновский, требует сначала законодательной проработки, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил, выступая на втором съезде Международного конгресса миролюбивых сил, отменить на выборах барьер, требуемый для попадания представителей от партий в парламент. По его мнению, депутаты должны присутствовать в парламенте от всех партий, за которые голосовали граждане.
"Владимир Вольфович может как человек, обладающий правом законодательной инициативы, внести на рассмотрение любую свою инициативу. Сейчас хотелось бы увидеть эту поправку оформленной, потом ее можно будет проанализировать и посмотреть, куда и в какие законы, а потом уже давать комментарии по этому вопросу", - сказал Булаев журналистам.