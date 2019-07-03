В ЦИК прокомментировали идею об отмене барьера на выборах в парламент

"Владимир Вольфович может как человек, обладающий правом законодательной инициативы, внести на рассмотрение любую свою инициативу. Сейчас хотелось бы увидеть эту поправку оформленной, потом ее можно будет проанализировать и посмотреть, куда и в какие законы, а потом уже давать комментарии по этому вопросу", - сказал Булаев журналистам.