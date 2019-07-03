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РИА Новости

В ЦИК прокомментировали идею об отмене барьера на выборах в парламент

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предложение отменить барьер, требуемый для попадания представителей от партий в парламент, высказанное лидером ЛДПР Владимиром Жириновский, требует сначала законодательной проработки, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил, выступая на втором съезде Международного конгресса миролюбивых сил, отменить на выборах барьер, требуемый для попадания представителей от партий в парламент. По его мнению, депутаты должны присутствовать в парламенте от всех партий, за которые голосовали граждане.
"Владимир Вольфович может как человек, обладающий правом законодательной инициативы, внести на рассмотрение любую свою инициативу. Сейчас хотелось бы увидеть эту поправку оформленной, потом ее можно будет проанализировать и посмотреть, куда и в какие законы, а потом уже давать комментарии по этому вопросу", - сказал Булаев журналистам.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
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ЦИКНиколай БулаевВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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