Путин: Россия намерена содействовать урегулированию конфликта в Афганистане

"В нынешнем году отмечаем столетие со дня установления дипломатических отношений с Афганистаном, оказываем содействие в установлении мирного независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Выступаем за прекращение военного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участие широкого круга общественных и политических сил", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послов в Кремле.