Путин: Россия намерена содействовать урегулированию конфликта в Афганистане

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия намерена содействовать мирному урегулированию ситуации в Афганистане, выступает за прекращение вооруженного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году отмечаем столетие со дня установления дипломатических отношений с Афганистаном, оказываем содействие в установлении мирного независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Выступаем за прекращение военного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участие широкого круга общественных и политических сил", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послов в Кремле.
Он добавил, что РФ намерена и впредь содействовать этому процессу вместе с партнерами по московскому формату и контактной группе ШРС - Афганистан.