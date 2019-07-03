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РИА Новости

В ЦБ призвали ужесточать ответственность за все цифровые преступления

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Цифровые преступления, даже если они не связаны с финансовым мошенничеством, несут большой ущерб для общества, поэтому наказание для них должно быть более жестким, чем сейчас, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
"Если мы развиваем цифровую экономику, платформенные решения, то непрерывность работы платформ носит системную значимость. Соответственно попытка кого бы то ни было дискредитироваться технологии оказывает негативный эффект на все общество", - сказал Швецов журналистам.
"С точки зрения общественного зла, возможно, кибератаки - ещё большее зло, чем покушение на личность", - сказал он. Поэтому, по его словам, степень наказания за покушение на стабильность работы систем должна быть очень высокой.
Выступая на конференции ранее, Швецов заявил, что мошенничество в сфере информационных технологий и в интернете необходимо наказывать более жестко, чем это делается сейчас.
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Позже он пояснил журналистам, что речь должна идти о цифровых преступлениях вообще, а не только о финансовом мошенничестве . "Если вмешательство в работу IT-систем будет приводить к их падению, разве это не общественная катастрофа?" - заявил он.
По словам Швецова, сейчас наказание за цифровые преступления в России ниже, чем в других странах. Однако основная проблема не в мягкости статей Уголовного кодекса, а в недостатках правоприменения. "Тот потенциал, который сегодня уже есть в регулировании, не используется", - считает он..
Михаил Емельянов
24 июня, 15:18
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