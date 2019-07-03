БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл на митинг своих сторонников, передает корреспондент РИА Новости.

В среду в Бишкеке возле "Форума" - здания, где расположен штаб Атамбаева и подконтрольный ему телеканал "Апрель" начался митинг сторонников бывшего главы государства. На настоящий момент в нем принимают участие около 500 человек. Прибыл к месту проведения собрания в колонне автомобилей и сам экс-президент.

Из колонок звучит музыка и патриотические песни. Периодически организаторы митинга призывают людей не поддаваться возможным провокациям. "Это мирное собрание, это мирный митинг", - повторяют они. Все ждут выступления самого экс-президента. Большого скопления милиции в районе проведения митинга не наблюдается. Ранее в пресс-службе МВД журналистам сообщили, что милиция в Бишкеке среду "работает в штатном режиме.

Двое выступающих на митинге - лидер Социал-демократической партии Киргизии по Ленинскому району Бишкека Фархат Бабиев и депутат парламента Ирина Карамушкина потребовали роспуска парламента, их слова были приняты одобрительными возгласами и аплодисментами.

“Надо разогнать этот парламент! Народ недоволен его работой”, - заявил Бабиев. Он отметил, что митингующие будут требовать и отставки президента республики Сооронбая Жээнбекова.

В свою очередь, Карамушкина отметила, что “последнее заседание явно показало, что им (парламентариям - ред.) нельзя доверять, нельзя доверить законы”. Народная избранница подчеркнула, что участники митинга не хотят новой революции.

Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности. Заксобрание Киргизии 20 июня передало в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.

Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях экс-президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.