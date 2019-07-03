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РИА Новости

Атамбаев прибыл на митинг своих сторонников

Вчера, 13:24
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© Фото : пресс-служба президента КРПрезидент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл на митинг своих сторонников, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Бишкеке возле "Форума" - здания, где расположен штаб Атамбаева и подконтрольный ему телеканал "Апрель" начался митинг сторонников бывшего главы государства. На настоящий момент в нем принимают участие около 500 человек. Прибыл к месту проведения собрания в колонне автомобилей и сам экс-президент.
Из колонок звучит музыка и патриотические песни. Периодически организаторы митинга призывают людей не поддаваться возможным провокациям. "Это мирное собрание, это мирный митинг", - повторяют они. Все ждут выступления самого экс-президента. Большого скопления милиции в районе проведения митинга не наблюдается. Ранее в пресс-службе МВД журналистам сообщили, что милиция в Бишкеке среду "работает в штатном режиме.
Двое выступающих на митинге - лидер Социал-демократической партии Киргизии по Ленинскому району Бишкека Фархат Бабиев и депутат парламента Ирина Карамушкина потребовали роспуска парламента, их слова были приняты одобрительными возгласами и аплодисментами.
“Надо разогнать этот парламент! Народ недоволен его работой”, - заявил Бабиев. Он отметил, что митингующие будут требовать и отставки президента республики Сооронбая Жээнбекова.
В свою очередь, Карамушкина  отметила, что “последнее заседание явно показало, что им (парламентариям - ред.) нельзя доверять, нельзя доверить законы”. Народная избранница подчеркнула, что участники митинга не хотят новой революции.
Алмазбек Атамбаев
1 июля, 16:17
Атамбаев заявил, что не претендует на политические должности
Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности. Заксобрание Киргизии 20 июня передало в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.
Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях экс-президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". Возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки. Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться в случае попытки его задержания.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 декабря 2017
28 июня, 10:29
Спецслужбы Киргизии продолжают охранять Атамбаева
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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