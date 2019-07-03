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РИА Новости

Ряд населенных пунктов в ЛНР частично остались без газа, света и воды

Вчера, 13:23
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Ряд населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики частично остались без газа, воды и электричества в результате грозы, сопровождаемой шквалистым ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В связи с ухудшением погодных условий (гроза, при грозе шквалистое усиление ветра) обесточена Петровская насосная станция второго подъема, в связи с чем прекращена подача воды на город Луганск (частично снабжается водой с подконтрольной Киеву Петровской насосной станции - ред.)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС также отметили, что аварийно обесточена Стахановская и Зимогорьевская насосные станции, в результате сокращена подача воды в Стаханов на 40%. В Зимогорье остаются без водоснабжения около 2,5 тысячи человек. Кроме того, ветром повреждены линии электропередачи на 35 улицах Стаханова.
Вследствие обрыва линий электропередачи частично без энергоснабжения остаются Первомайск и порядка 1,8 тысячи абонентов в поселках Родаково, Лотиково, Лозовский, Сабовка.
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"В поселке Лозовский в связи с ухудшением погодных условий произошло падение дерева на газопровод среднего давления, в результате чего без газоснабжения остались четыре многоэтажных дома, 40 абонентов. По этой же причине без газоснабжения остаются 117 абонентов в городе Первомайск", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ремонтные работы запланированы на среду.
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