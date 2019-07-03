Грузию в июне посетили более 152 тысяч россиян, сообщили СМИ

ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Более 152 тысяч россиян посетили Грузию в июне и заняли первое место среди иностранцев, приезжающих в эту страну, сообщает грузинский "Первый канал" со ссылкой на статистические данные.

По данным ТВ, "в июне из России было осуществлено более 152 тысяч международных визитов, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Также в июне на 45,8% увеличились визиты в Грузию из Турции, на 8,8% — из Азербайджана и на 9,7% — Армении.

Накануне, глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что Грузия после введения российской стороной запрета на прямые авиарейсы потеряет до конца 2019 года 1 миллион туристов из России и прибыль в размере 2 миллиардов лари (около 710 миллионов долларов). По ее словам, в 2018 году страну посетили 1,4 миллиона граждан России.