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РИА Новости
Туризм

Грузию в июне посетили более 152 тысяч россиян, сообщили СМИ

Вчера, 13:08
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© Sputnik / Александр ИмедашвилиТуристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Более 152 тысяч россиян посетили Грузию в июне и заняли первое место среди иностранцев, приезжающих в эту страну, сообщает грузинский "Первый канал" со ссылкой на статистические данные.
По данным ТВ, "в июне из России было осуществлено более 152 тысяч международных визитов, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
Также в июне на 45,8% увеличились визиты в Грузию из Турции, на 8,8% — из Азербайджана и на 9,7% — Армении.
Накануне, глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что Грузия после введения российской стороной запрета на прямые авиарейсы потеряет до конца 2019 года 1 миллион туристов из России и прибыль в размере 2 миллиардов лари (около 710 миллионов долларов). По ее словам, в 2018 году страну посетили 1,4 миллиона граждан России.
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Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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