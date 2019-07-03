Россия всегда готова к равноправным контактам с ЕС, заявили в МИД

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия всегда готова к контактам с Евросоюзом, но они должны быть равноправными и ориентированными на взаимную пользу, заявил заммминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о перспективах диалога с новым руководством ЕС.
"Конечно, мы готовы всегда к контактам с ЕС, только надо, чтобы эти контакты были равноправными и заточенными на пользу друг для друга", - сказал Панкин журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Во вторник глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, и высокого представителя по внешней политике и обороне - на этот пост претендует Жозеп Боррель.
Также Евросовет выдвинул директора-распорядителя Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ. Предложенный кандидат на пост главы ЕК должен быть еще утвержден Европейским парламентом большинством голосов. Голосование может пройти примерно в середине июля. Официальное назначение высокого представителя по внешней политике потребует сначала согласия избранного председателя комиссии.