Россия всегда готова к равноправным контактам с ЕС, заявили в МИД

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия всегда готова к контактам с Евросоюзом, но они должны быть равноправными и ориентированными на взаимную пользу, заявил заммминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о перспективах диалога с новым руководством ЕС.

"Конечно, мы готовы всегда к контактам с ЕС, только надо, чтобы эти контакты были равноправными и заточенными на пользу друг для друга", - сказал Панкин журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Во вторник глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, и высокого представителя по внешней политике и обороне - на этот пост претендует Жозеп Боррель.