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РИА Новости

"Талибан" подтвердил участие в межафганской встрече в Дохе 7-8 июля

Вчера, 12:51
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" подтвердило участие в предстоящей межафганской конференции в Дохе 7-8 июля, сообщает агентство Пажвак.
Ранее МИД Катара подтвердил проведение совместной с ФРГ конференции по межафганскому диалогу 7-8 июля в Дохе в рамках усилий по поддержке мирного процесса в Афганистане. Организаторы конференции выразили надежду, что она поможет выстроить доверие между главными партиями, которые представляют большинство афганцев.
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В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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