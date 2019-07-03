"Талибан" подтвердил участие в межафганской встрече в Дохе 7-8 июля

Ранее МИД Катара подтвердил проведение совместной с ФРГ конференции по межафганскому диалогу 7-8 июля в Дохе в рамках усилий по поддержке мирного процесса в Афганистане. Организаторы конференции выразили надежду, что она поможет выстроить доверие между главными партиями, которые представляют большинство афганцев.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.