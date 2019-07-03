Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T12:48Z
https://ria.ru/20190703/1556159838.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

Москва и Дамаск обеспокоены тем, как Вашингтон освещает ситуацию в Сирии

Вчера, 12:48
409
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Сирия обеспокоены тем, что ситуация в САР однобоко освещается со стороны США и их союзников, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
По словам руководителей штабов, "отдельные западные страны" не желают объективно воспринимать и освещать обстановку в САР, Штатам и их союзникам выгодно сохранение очагов напряженности в Сирии, так как стабилизация "лишит американцев оправдания незаконного присутствия" на территории республики.
"Вызывает обеспокоенность однобокость в освещении ситуации в САР со стороны США и их союзников, которые пытаются переложить ответственность за бедственное положение сирийских граждан на Россию и Сирию, якобы намеренно препятствующих гуманитарным усилиям западных стран", - говорится в тексте заявления.
Стороны подчеркнули, что подконтрольные США неправительственные организации активно распространяют материалы с "голословными обвинениями" властей САР в массовом нарушении прав беженцев. В заявлении отмечается, что бездоказательными обвинениями против сирийского правительства представители руководства западных стран хотят уйти от ответственности за свои преступления в Сирии. Руководители штабов обращают внимание мирового сообщества, что власти САР создают достойные условия проживания и гарантируют безопасность беженцам.
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
1 июля, 20:34
В ООН сообщили, что лагерь "Рукбан" покинули более 15 тысяч беженцев
"Считаем, что единственный путь к возрождению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных международной коалицией во главе с США территорий страны и возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в места довоенного проживания", - подчеркивается в заявлении.
РФ и Сирия обращают внимание, что при бездействии США в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" сложилась катастрофическая ситуация. Стороны призывают представителей командования США в районе Эт-Танф пресечь преступную деятельность боевиков и обеспечить беспрепятственный выход жителей лагеря "Рукбан".
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1320020
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссияСША
Рекомендуем
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Военные из России и США поддерживают контакты по Сирии, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
Число жертв авиаудара под Триполи возросло до 44 человек
Лента
новостей
Американская военная техника в Сирии
В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани объяснил, почему Иран сокращает обязательства по ядерной сделке
Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Осаимином. 3 июля 2019
Первый этап "сделки века" США противоречит решениям СБ ООН, заявил Лавров
"Талибан" подтвердил участие в межафганской встрече в Дохе 7-8 июля
Здание министерства иностранных дел РФ
Россия всегда готова к равноправным контактам с ЕС, заявили в МИД
В Гонконге задержали восемь человек за хищение данных сотрудников полиции
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан
Здание Совета Европы в Страсбурге
Источник: ПАСЕ уведомили об отзыве приглашения наблюдать за выборами в Раду
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния