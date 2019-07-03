Москва и Дамаск обеспокоены тем, как Вашингтон освещает ситуацию в Сирии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Сирия обеспокоены тем, что ситуация в САР однобоко освещается со стороны США и их союзников, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

По словам руководителей штабов, "отдельные западные страны" не желают объективно воспринимать и освещать обстановку в САР, Штатам и их союзникам выгодно сохранение очагов напряженности в Сирии, так как стабилизация "лишит американцев оправдания незаконного присутствия" на территории республики.

"Вызывает обеспокоенность однобокость в освещении ситуации в САР со стороны США и их союзников, которые пытаются переложить ответственность за бедственное положение сирийских граждан на Россию и Сирию, якобы намеренно препятствующих гуманитарным усилиям западных стран", - говорится в тексте заявления.

Стороны подчеркнули, что подконтрольные США неправительственные организации активно распространяют материалы с "голословными обвинениями" властей САР в массовом нарушении прав беженцев. В заявлении отмечается, что бездоказательными обвинениями против сирийского правительства представители руководства западных стран хотят уйти от ответственности за свои преступления в Сирии. Руководители штабов обращают внимание мирового сообщества, что власти САР создают достойные условия проживания и гарантируют безопасность беженцам.

"Считаем, что единственный путь к возрождению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных международной коалицией во главе с США территорий страны и возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в места довоенного проживания", - подчеркивается в заявлении.