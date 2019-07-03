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РИА Новости

УФСБ провело оперативные мероприятия в администрации Воронежской области

Вчера, 12:48
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июл – РИА Новости. УФСБ провело оперативно-розыскные мероприятия в департаменте труда и занятости администрации Воронежской области, сообщил РИА Новости в среду источник в экстренных службах региона.
"УФСБ провело оперативно-розыскные мероприятия в департаменте. Но никакой выемки документов, о которой пишут в СМИ, не было. Говорить о возбуждении какого-либо уголовного дела преждевременно", - сказал собеседник агентства.
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В департаменте РИА Новости заявили, что пока не комментируют произошедшее.
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