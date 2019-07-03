УФСБ провело оперативные мероприятия в администрации Воронежской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июл – РИА Новости. УФСБ провело оперативно-розыскные мероприятия в департаменте труда и занятости администрации Воронежской области, сообщил РИА Новости в среду источник в экстренных службах региона.
"УФСБ провело оперативно-розыскные мероприятия в департаменте. Но никакой выемки документов, о которой пишут в СМИ, не было. Говорить о возбуждении какого-либо уголовного дела преждевременно", - сказал собеседник агентства.
В департаменте РИА Новости заявили, что пока не комментируют произошедшее.