Большинство девятиклассников Подмосковья решили дальше учиться

"По результатам опроса учеников девятых классов и их родителей, который проходил в этом году на региональном Школьном портале, больше половины подмосковных девятиклассников планируют продолжить обучение в десятом классе", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - регионального министра образования Ольгу Забралову.