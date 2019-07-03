Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T12:40Z
https://ria.ru/20190703/1556159482.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_943c9923620e0f35e987e5af31273433.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Большинство девятиклассников Подмосковья решили дальше учиться

Вчера, 12:40
52
© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе
© Fotolia / Kzenon
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 50% учеников, которые окончили девятый класс в Подмосковье, планируют продолжить обучение в школе, говорится в пресс-релизе министерства образования Московской области.

"По результатам опроса учеников девятых классов и их родителей, который проходил в этом году на региональном Школьном портале, больше половины подмосковных девятиклассников планируют продолжить обучение в десятом классе", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - регионального министра образования Ольгу Забралову.

Отмечается, в Подмосковье подошел к концу период сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ). Более 98% девятиклассников успешно сдали два обязательных экзамена — русский язык и математику — и получили аттестат.
Ранее сообщалось, что 90% школьников, которые не пойдут в десятый класс, собираются получить рабочую специальность. Профессиональные кадры готовят в 49 колледжах, техникумах и училищах Московской области.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Лес
Площадь заказника в Можайском округе Подмосковья планируют увеличить
РИА
Новости
Первоклассники на уроке в День знаний
Московская область поможет малообеспеченным семьям собрать детей в школу
Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу
В Подмосковье на экомарафоне собрали 180 тонн вторсырья
Лента
новостей
В Подмосковье собрали почти 230 тонн электролома
Посевная и весенние полевые работы
В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для начинающих фермеров
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов у радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума
Минтруд рассказал о проекте по оценке квалификации выпускников колледжей
Бутылочка с соской для новорожденного
Семьям в МО разрешат получить подарок для новорожденного деньгами
В Подмосковье назвали муниципалитеты-рекордсмены по сданному жилью
"Талибан" подтвердил участие в межафганской встрече в Дохе 7-8 июля
Природа Московской области
К 2026 году в МО появятся 45 новых особо охраняемых природных территорий
В Подмосковье в июле полностью внедрят Восточную систему водоснабжения
Паводок в Иркутской области
Подмосковье направит гумпомощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
Отдыхающие у бассейнов санатория Заполярье в Сочи
Здравницы на Кубани вошли в топ-100 рейтинга инвестпривлекательности
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния