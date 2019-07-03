Большинство девятиклассников Подмосковья решили дальше учиться

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 50% учеников, которые окончили девятый класс в Подмосковье, планируют продолжить обучение в школе, говорится в пресс-релизе министерства образования Московской области.
"По результатам опроса учеников девятых классов и их родителей, который проходил в этом году на региональном Школьном портале, больше половины подмосковных девятиклассников планируют продолжить обучение в десятом классе", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, в Подмосковье подошел к концу период сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ). Более 98% девятиклассников успешно сдали два обязательных экзамена — русский язык и математику — и получили аттестат.
Ранее сообщалось, что 90% школьников, которые не пойдут в десятый класс, собираются получить рабочую специальность. Профессиональные кадры готовят в 49 колледжах, техникумах и училищах Московской области.