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РИА Новости

ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. ЦБ РФ думает над дополнительными мерами по ограничению потребительского кредитования после введения показателя долговой нагрузки, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения, в частности, могут затронуть долгосрочные кредиты.
Регулятор в начале июня сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки (ПДН), и с 1 октября планируется установить надбавку к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).
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"Мера, о которой мы думаем, - это могут быть дополнительные меры, связанные со срочностью кредита. Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов", - сказала Юдаева.
Она пояснила, что в связи с введением ПДН банки могут начать удлинять кредиты. Таким образом, платеж к доходу будет снижаться, но риски, связанные с большим размером кредитов и высокой долговой нагрузкой, сохранятся.
"Второй момент - мы в регулировании используем более высокие риск-веса, но многие страны используют их в другом виде. Не как основания для повышения коэффициентов риска, а как некоторая отсечка для установления процента кредитов, которые могут выдаваться с тем или иным коэффициентом платежа к доходу. В некоторых странах банки имеют право выдавать не больше 15-20% кредитов с LTV (соотношение кредита к залогу – ред.) больше 80%, и могут быть похожие ограничения на платеж к доходу", - сказала Юдаева.
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У Банка России сейчас нет полномочий вводить такого рода ограничения. "Поэтому мы думаем обратиться, вести переговоры с законодателем, чтобы нам такие полномочия дали", - сообщила первый зампред ЦБ.
О необходимости ограничения долговой нагрузки россиян говорили Минфин и Минэкономразвития. Так, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил на этой неделе, что долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень и становится социальной проблемой. Глава МЭР Максим Орешкин в начале июня говорил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.
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Ксения ЮдаеваМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФЭкономика
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