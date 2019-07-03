ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. ЦБ РФ думает над дополнительными мерами по ограничению потребительского кредитования после введения показателя долговой нагрузки, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения, в частности, могут затронуть долгосрочные кредиты.

Регулятор в начале июня сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки (ПДН), и с 1 октября планируется установить надбавку к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).

"Мера, о которой мы думаем, - это могут быть дополнительные меры, связанные со срочностью кредита. Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов", - сказала Юдаева.

Она пояснила, что в связи с введением ПДН банки могут начать удлинять кредиты. Таким образом, платеж к доходу будет снижаться, но риски, связанные с большим размером кредитов и высокой долговой нагрузкой, сохранятся.

"Второй момент - мы в регулировании используем более высокие риск-веса, но многие страны используют их в другом виде. Не как основания для повышения коэффициентов риска, а как некоторая отсечка для установления процента кредитов, которые могут выдаваться с тем или иным коэффициентом платежа к доходу. В некоторых странах банки имеют право выдавать не больше 15-20% кредитов с LTV (соотношение кредита к залогу – ред.) больше 80%, и могут быть похожие ограничения на платеж к доходу", - сказала Юдаева.

У Банка России сейчас нет полномочий вводить такого рода ограничения. "Поэтому мы думаем обратиться, вести переговоры с законодателем, чтобы нам такие полномочия дали", - сообщила первый зампред ЦБ.