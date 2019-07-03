Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу более 2,6 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал первым в стране по объему капитализации, с 2015 года он выдал предпринимателям более 2,6 миллиарда рублей, власти региона увеличили его финансирование до 1,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Фонд микрофинансирования края стал первым в стране по объему капитализации. Мы увеличили его финансирование до 1,5 миллиарда рублей. Востребованность такой формы поддержки сегодня колоссальная. Только с 2015 года предприниматели получили более 2,6 миллиарда рублей – это около 2 тысяч займов. В этом году под минимальные проценты планируем выдать более 1 миллиарда рублей", - сказал губернатор.
По его словам, фонд позволяет решать сразу ряд задач, обозначенных нацпроектом по развитию малого и среднего бизнеса. Прежде всего, влияет на вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства жителей края.
"Условия фонда прозрачны и понятны, обратиться в него может любой начинающий предприниматель. Тем более под такие проценты – от 1 до 6% – ни одна финансовая организация кредиты не предоставит. Мы даем возможность людям начать бизнес на приемлемых условиях и развивать его", - уточнил глава края.
Он добавил, что, заработав хорошую кредитную историю благодаря фонду, у предпринимателей в дальнейшем больше шансов получить уже более весомый кредит непосредственно в банке.
"Таким образом, мы "растим" предпринимателей, помогаем малому бизнесу стать крупным. Еще один важный момент. Поддержку, безусловно, смогут получить только бизнесмены, работающие "в белую". Вести бизнес прозрачно сегодня становится выгоднее, чем оставаться "в тени". Это тоже важный показатель профильного национального проекта", - заключил губернатор.