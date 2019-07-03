Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу более 2,6 миллиарда рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018

КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал первым в стране по объему капитализации, с 2015 года он выдал предпринимателям более 2,6 миллиарда рублей, власти региона увеличили его финансирование до 1,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Фонд микрофинансирования края стал первым в стране по объему капитализации. Мы увеличили его финансирование до 1,5 миллиарда рублей. Востребованность такой формы поддержки сегодня колоссальная. Только с 2015 года предприниматели получили более 2,6 миллиарда рублей – это около 2 тысяч займов. В этом году под минимальные проценты планируем выдать более 1 миллиарда рублей", - сказал губернатор.

По его словам, фонд позволяет решать сразу ряд задач, обозначенных нацпроектом по развитию малого и среднего бизнеса. Прежде всего, влияет на вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства жителей края.

"Условия фонда прозрачны и понятны, обратиться в него может любой начинающий предприниматель. Тем более под такие проценты – от 1 до 6% – ни одна финансовая организация кредиты не предоставит. Мы даем возможность людям начать бизнес на приемлемых условиях и развивать его", - уточнил глава края.

Он добавил, что, заработав хорошую кредитную историю благодаря фонду, у предпринимателей в дальнейшем больше шансов получить уже более весомый кредит непосредственно в банке.