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РИА Новости

В Минфине оценили платежеспособность Украины

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на Петербургском международном экономическом форуме 2017
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, она просто не хочет платить по российскому долгу, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
"Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, это не так. Если с точки зрения теории - суверенный дебитор не платит кредитору, не платит либо потому что не может, либо потому что не хочет. Вот в нашем случае, просто не хочет быть", - сказал Сторчак.
Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по апелляции, поданной Украиной на решение Высокого суда Лондона, который обязал страну погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на 3 миллиарда долларов. Тогда Минфин РФ заявил, что ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.
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Министерство финансов РФСергей СторчакРоссияУкраинаВ мире
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