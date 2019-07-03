Лже-участницу "Битвы экстрасенсов" отправили в колонию за мошенничество

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Суд в Твери приговорил к трем с половиной годам колонии гражданку Украины, которая, выдавая себя за участницу телепередачи "Битва экстрасенсов", снимала "порчу" с доверчивых граждан, сообщает в среду прокуратура области.

В отношении 44-летней жительницы Украины было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

"Следствием установлено, что осужденная, находясь на территории Твери, под видом снятия "порчи" за денежное вознаграждение обманывала потерпевших и совершала хищение принадлежащих им денежных средств. Всего в результате мошеннических действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 50300 рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ранее гражданка Украины, выдававшая себя за участницу телепередачи "Битва экстрасенсов", дважды была судима за совершение аналогичных преступлений.