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РИА Новости

Лже-участницу "Битвы экстрасенсов" отправили в колонию за мошенничество

Вчера, 12:37
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Суд в Твери приговорил к трем с половиной годам колонии гражданку Украины, которая, выдавая себя за участницу телепередачи "Битва экстрасенсов", снимала "порчу" с доверчивых граждан, сообщает в среду прокуратура области.
В отношении 44-летней жительницы Украины было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".
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"Следствием установлено, что осужденная, находясь на территории Твери, под видом снятия "порчи" за денежное вознаграждение обманывала потерпевших и совершала хищение принадлежащих им денежных средств. Всего в результате мошеннических действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 50300 рублей", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, ранее гражданка Украины, выдававшая себя за участницу телепередачи "Битва экстрасенсов", дважды была судима за совершение аналогичных преступлений.
"Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений и ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
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