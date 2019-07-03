Европарламент не смог избрать нового спикера в первом туре голосования

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Европарламент не смог в ходе первого тура голосования избрать своего нового председателя, предстоит второй тур, сообщил во вторник временный спикер ЕП Антонио Таяни.
На должность председателя претендовали Ска Келлер (Германия, "Зеленые"), Сира Рего (Испания, Европейские объединенные левые), Давид-Мария Сассоли (Италия, социал-демократы) и Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты).
Наибольшее число голосов по итогам первого тура набрал Сассоли, который в составе предыдущего созыва был вице-спикером (325 голосов).
На втором месте – Захрадил (162). Затем следуют Келлер (133) и Рего (42). Для избрания надо было набрать больше 50 процентов голосов.
Вчера, 11:12"Запрос не услышан". Лидеры ЕС определили кандидатов на ключевые постыНа саммите ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты. В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев высказал мнение, что политики не учли настроения своего электората.