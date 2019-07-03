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РИА Новости

Европарламент не смог избрать нового спикера в первом туре голосования

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Европарламент не смог в ходе первого тура голосования избрать своего нового председателя, предстоит второй тур, сообщил во вторник временный спикер ЕП Антонио Таяни.
На должность председателя претендовали Ска Келлер (Германия, "Зеленые"), Сира Рего (Испания, Европейские объединенные левые), Давид-Мария Сассоли (Италия, социал-демократы) и Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты).
Наибольшее число голосов по итогам первого тура набрал Сассоли, который в составе предыдущего созыва был вице-спикером (325 голосов).
На втором месте – Захрадил (162). Затем следуют Келлер (133) и Рего (42). Для избрания надо было набрать больше 50 процентов голосов.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
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