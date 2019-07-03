Европарламент не смог избрать нового спикера в первом туре голосования

"Запрос не услышан". Лидеры ЕС определили кандидатов на ключевые посты На саммите ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты. В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев высказал мнение, что политики не учли настроения своего электората.