В Кургане мобильный телефон взорвался в руках у ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. В Кургане следователи выясняют обстоятельства гибели семилетнего ребенка, сообщил главк СК по региону.

Как рассказывают пользователи соцсети " ВКонтакте " на странице, посвященной Кургану, в руках у мальчика взорвался мобильный телефон.

Инцидент произошел сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома по улице Тельмана. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В следственном управлении отказались сообщить РИА Новости подробности произошедшего, а также не стали уточнять, по какой статье возбуждено уголовное дело.