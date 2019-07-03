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РИА Новости

В Кургане мобильный телефон взорвался в руках у ребенка

Вчера, 12:28
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. В Кургане следователи выясняют обстоятельства гибели семилетнего ребенка, сообщил главк СК по региону.
Как рассказывают пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, в руках у мальчика взорвался мобильный телефон.
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21 марта 2018, 17:25
В Китае телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя
Инцидент произошел сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома по улице Тельмана. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В следственном управлении отказались сообщить РИА Новости подробности произошедшего, а также не стали уточнять, по какой статье возбуждено уголовное дело.
В пресс-центре областного главка МЧС агентству рассказали, что пожарные выезжали на место происшествия, но их помощь не потребовалась.
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Следственный комитет РФКурганская областьПроисшествия
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